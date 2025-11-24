Резиновая подошва, спрей, шипы: как не упасть на ледяной дороге

Эксперт Витовицын: накладки с шипами на обувь помогут не упасть в гололедицу

Специальные накладки на обувь с резиновыми или шипованными подошвами обеспечивают хорошее сцепление с ледяной поверхностью. Их легко надевать и снимать, что делает их удобным решением. Об этом РИАМО сообщил мастер по ремонту обуви Алексей Витовицын.

В ночь на 25 ноября в Московском регионе похолодает до 0 — минус 3 градусов. Выпавшие за 24 ноября осадки замерзнут, превратятся в гололедицу, толщина корки льда составит 4-9 миллиметров.

Шипы для обуви тоже эффективны. Металлические шипы, прикрепляемые к подошве, значительно увеличивают сцепление.

«Противоскользящие спреи тоже классная вещь, хотя их эффективность варьируется. Комбинирование нескольких методов будет наиболее разумным подходом. Все равно важнее выбрать обувь с резиновой подошвой и глубоким протектором. Это повысит безопасность при ходьбе в зимний период», — отметил Витовицын.

Эксперт отметил, что, несмотря на различные лайфхаки, подбор именно удобной и подходящей обуви по размеру имеет больше пользы, чем любые накладки или спреи.

«Если обувь подобрана из качественных материалов и при этом не мала и не велика, не приносит дискомфорт и ощущается почти как часть вашего тела, то даже если это сапоги на высоком каблуке, если они удобны, девушка никогда в них не поскользнется именно из-за гололеда. Чем обувь удобнее и качественнее — тем меньше вероятность получить травму из-за гололеда. И именно поэтому экономить на зимней обуви категорически нельзя — я не о брендах, а о качестве», — добавил Алексей Витовицын.

