Резиденция Деда Мороза открылась в парке Пехорка в Балашихе

Жители Балашихи смогут посетить резиденцию Деда Мороза и принять участие в спортивных и культурных мероприятиях в городских парках с 4 по 10 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке на Заречной спортивная программа начнется в понедельник в 12:00 у арочной сцены. Во вторник и четверг в 20:00 пройдет забег «В закат», а в субботу в 9:00 состоится дружеский старт «5 верст».

В парке Пехорка в понедельник в 11:30 запланирована дыхательная гимнастика. Во вторник, среду и четверг в 16:00 пройдут занятия по общей физической подготовке, а в пятницу в 10:00 — дыхательная гимнастика. Все занятия проходят на площадке у стадиона.

В Ольгинском лесопарке спортивная программа стартует во вторник с 18:30: беговая тренировка, ОФП и скандинавская ходьба. В четверг с 18:00 состоятся ОФП и беговая тренировка.

В четверг в парке Пехорка в 14:00 в коворкинге пройдут «Интеллектуальные посидели» и караоке-клуб. Здесь же открылась Резиденция Деда Мороза: в пятницу в 15:00 состоится встреча с Дедом Морозом, а в субботу в 12:00 начнется новогодняя анимационная программа.

В воскресенье в Пестовском парке в 15:00 пройдет зимняя интерактивная и интеллектуальная программа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.