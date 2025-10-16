Резидент ОЭЗ «Исток» займется разработкой цифровой системы управления проектами

Компания «ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО 22» получила статус резидента подмосковной особой экономической зоны «Исток», расположенной во Фрязино. Компания займется разработкой, внедрением и обслуживанием программно-технического комплекса по цифровизации строительных проектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Инвестиции в проект компании „ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО 22“ составят порядка 15,5 млн рублей. В результате его реализации на предприятии будет создано порядка 60 рабочих мест. Статус резидента ОЭЗ позволит компании получить ряд льгот и преференций», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, налог на прибыль на первые 5 лет составит 2%, земельный и транспортный налоги обнуляются на первые пять лет, налог на имущество — на 10 лет. Кроме того, ввозные таможенные пошлины и НДС для резидентов ОЭЗ также составляют 0%.

ООО «ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО 22» разрабатывает цифровую информационную систему комплексного управления проектами, представляющую собой систему для совместной работы заказчиков, подрядчиков, проектировщиков, строительного контроля и других участников строительства.

Система подразумевает единое хранилище документов и материалов, а также внедрение информационной системы в процесс оказания услуг по строительному контролю, техническому инжинирингу и диагностированию опасных производственных объектов и объектов градостроительства.

Подобрать локацию для реализации проекта в Подмосковье, в том числе на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Инвесткарта создана в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.