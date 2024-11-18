Резидент ОЭЗ «Дубна» разработал ИТ-решение для исключения утечки информации

Резидент особой экономической зоны «Дубна» — компания Getmobit — вывел на рынок решение на базе двухконтурной док-станции GM-Box G1 DUO с сертификацией ФСТЭК России, которое исключает утечку информации, циркулирующей в одном вычислительном контуре, в контур другой информационной системы. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Разработка Getmobit сможет использоваться в государственных компаниях, производственных холдингах, предприятиях ТЭК, финансовых организациях — везде, где требуется безопасное сегментирование сети. В создание двухконтурного защищенного решения GM-Box DUO инвестировано 325 млн рублей, из них около 40 млн — в 2024 году. В совокупности, разработчик цифровых устройств Getmobit с начала 2024 года инвестировал в свои проекты, реализуемые на территории ОЭЗ «Дубна», более 240 млн рублей», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За безопасность работы в двух контурах отвечает запатентованный программно-аппаратный KVM-переключатель GM SMART KVM. Он получил сертификацию ФСТЭК России по 4 уровню доверия, что подтверждает невозможность утечки информации, циркулирующей в одном вычислительном контуре, в контур другой информационной системы. Благодаря этому GM-Box G1 DUO можно использовать в государственных информационных системах до 1-го класса защищенности включительно, значимых объектах критической информационной инфраструктуры до 1-й категории значимости и других подобных защищенных информационных системах.

«Для защиты критической для компаний информации используется сегментирование сетей. В обычных условиях работа в нескольких информационных контурах требует значительных инвестиций в ИТ-инфраструктуру и временных затрат — на каждом рабочем месте устанавливаются два комплекта клиентских устройств. GM-Box G1 DUO — единая платформа для работы в двух аппаратно-сегментированных сетях с соблюдением требований ФСТЭК России. Идеология решения повышает удобство пользователя, защищает его от непреднамеренных ошибок, позволяет быстро разворачивать рабочие места пользователей. Экономия средств в сравнении с типовым подходом может достичь 30%», — рассказала директор центра развития продуктов и экспертизы Getmobit Василий Шубин.

Док-станция GM-Box G1 DUO является собственной разработкой компании. Решение объединяет два независимых вычислительных модуля — каждый обеспечивает функциональность тонкого клиента для доступа к VDI инфраструктуре и веб-сервисам. В устройстве реализован функционал аудио- видео-телефонии на базе протокола SIP, есть встроенный считыватель бесконтактных карт, имеется набор основных модулей беспроводной связи и несколько видов зарядки для смартфона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе на сегодняшний день активно работает программа импортозамещения.

В прошлом году, по словам губернатора, в регионе было открыто чуть более 20 импортозамещающих предприятий. В этом году в плане открыть еще 50, и 54 предприятия — в 2024 году.