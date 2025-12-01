Режиссеру шатурского ДК имени Нариманова вручили региональный знак «Материнская слава»

Вместе с мужем Александром Ксения Боярских воспитывают шестерых детей. Супруги трудятся без выходных, потому что вся жизнь подчинена заботе о детях. Каждый из них — творческая личность. Одни занимаются в спортивных секциях и кружках, другие посещают музыкальную школу. Чтобы ничего не забыть и не перепутать, мама ведет специальную тетрадь с расписанием. А еще все шестеро детей посещают театральную студию «Коляда», которой их мама Ксения руководит более 10 лет.

«Я счастлива, что моя работа и мои дети всегда рядом», — добавила Ксения Боярских.

Из-за большой занятости все вместе, за одним столом, Боярских собираются не так часто. А проведенный вместе отпуск — настоящее счастье для каждого члена большой творческой семьи.

«Я очень счастливая и благодарна Богу, что в моей жизни есть шесть детей. Я знаю женщин, которые сожалеют о том, что родили мало детей, и не знаю ни одной, кто пожалел бы о том, что их много», — сказала Ксения Боярских.

Сегодня Ксения Боярских воспитывает не только собственных детей. Режиссер Центрального дома культуры им. Нариманова растит второе поколение юных актеров — жителей округа.

