Режиссер Сахаров заступился за экс-супруга Марии Мироновой

Режиссер Николай Сахаров поддержал актера Андрея Сороку в конфликте с Марией Мироновой и призвал не лишать его общения с ребенком, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Разлад народной артистки Марии Мироновой с бывшим мужем, 34-летним актером Андреем Сорокой, который подал на экс-супругу в суд, вызвал резонанс в актерской среде. Сахаров, снимавшийся с Сорокой в сериалах, публично встал на его сторону.

«Миронова – редчайший случай, когда в талантливой семье, где не только папа с мамой одарены свыше, но и дедушка с бабушкой выдающееся люди, вырастает одаренный ребенок, в ее случае на детях природа не отдохнула», — высказался Сахаров.

Он подчеркнул, что уважение к актрисе не должно становиться поводом для давления на ее бывшего супруга. «Почему Андрею не разрешают видеться с ребенком? На каком основании мальчика лишают отца?! Этот парень вызывает сочувствие и желание помочь», — продолжил режиссер.

Сахаров назвал конфликт бытовым и связал его с разницей в возрасте в 19 лет и разными этапами жизни супругов. По его мнению, Сорока — перспективный артист, который «не родился в «золотой люльке»», и преждевременно ставить на нем крест в профессии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.