Режиссер-педофил из «Ералаша» Белостоцкий ушел на СВО и освободился из тюрьмы

Бывшего режиссера популярного детского киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого, осужденного на 14 лет за сексуальное насилие над 13-летним подростком, наградили медалью в зоне спецоперации и освободили от наказания, сообщает 74.RU .

«Указом президента я был награжден государственной наградой — медалью „За спасение погибавших“. По российским законам я освобожден от наказания и с меня снята судимость», — заявил Белостоцкий.

Он отметил, что его наградили за спасение жизни командира во время боевых действий. Мужчина работает в медпункте и за время боевого задания через него прошло свыше 300 раненых бойцов.

В июле 2022 года столичный суд приговорил 48-летнего Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за сексуальное насилие над ранее знакомым мальчиком. Экс-режиссер «Ералаш» находился под стражей с осени 2020 года.

Контракт с министерством обороны Белостоцкий подписал осенью прошлого года и отправился в зону проведения специальной военной операции. Родители потерпевшего мальчика не препятствовали его освобождению.