Режиссер фильма «ДМБ» Роман Качанов включен Минюстом в список иноагентов

Министерство юстиции РФ обновило реестр иноагентов, в который попал в том числе режиссер фильмов «ДМБ» и «Даун Хаус» Роман Качанов, он расположился на 818 строчке, об этом свидетельствует опубликованный на сайте ведомства список.

Иноагентами, кроме Качанова, также признаны два депутата: Владимир Волохонский и Никита Кириллов.

Юрист и правозащитник Алексей Прянишников вместе с активистом Сергеем Антоновым присоединились к списку иноагентов. На сегодняшний день в реестр Минюста внесено 820 человек.

Ранее прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении певицы Елизаветы Гырдымовой*, наиболее известной как Монеточка*. Ее хотят привлечь к ответственности за неисполнение закона об иноагентах — она не маркирует в соцсетях свой контент в соответствии с требованиями.

*Признана Минюстом России иноагентом.