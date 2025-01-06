сегодня в 12:09

Режим «черного неба» введут в Красноярске на два дня

В Красноярске в понедельник в 19 часов начнет действовать режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.

Он добавил, что данный режим продлится до 19 часов 8 января.

«Всем предприятиям уже сейчас необходимо приступить к мероприятиям по снижению выбросов в атмосферный воздух», — написал Часовитин в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что сейчас нужно отказаться от пылеобразующих работ призываю и местным жителям.

По открытым источникам, режим «черного неба» вводится в крупных городах, когда устанавливается погода, при которой затрудняется процесс рассеивания вредных примесей в атмосфере, из-за этого они ненадолго накапливаются в воздухе.