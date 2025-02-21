Режим «черного неба»: в Кузбассе объявлена первая степень погодной опасности

Режим «черного неба» в Кузбассе сохранится до 24 февраля

Режим «черного неба», который возникает из-за неблагоприятных метеоусловий (НМУ), продлится в Кемеровской области вплоть до понедельника, сообщает Сiбдепо со ссылкой на кемеровский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в Кемерове НМУ сохранятся до вечера понедельника, 24 февраля, а в Новокузнецке, Новокузнецком муниципальном округе и Прокопьевске такой погодный режим продержится до 18:00 субботы, 22 февраля.

Режим «черного неба» возникает из-за безветренной погоды, когда вредные примеси в атмосфере не рассеиваются, а застаиваются в воздухе, поясняется в сообщении.

В связи с этим в регионе объявлена первая степень погодной опасности.