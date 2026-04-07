Революция в астрономии: как первый полет в космос помог в изучении Земли

Визуальные наблюдения Земли с низкой околоземной орбиты, начавшиеся 12 апреля 1961 года, подарили астрономии совершенно новый, революционный инструмент изучения нашей собственной родной планеты. Об этом РИАМО сообщил репетитор по физике и астрономии Егор Юсупов.

«До этого поворотного момента человечество изучало небесные тела, глядя сквозь искажающую и поглощающую свет призму атмосферы. Полет первого космонавта позволил взглянуть на Землю со стороны, как на полноценный, масштабный астрономический объект в космическом пространстве», — сказал Юсупов.

Именно тогда было впервые эмпирически подтверждено наличие невероятно красивого голубого ореола вокруг планеты, плавно переходящего в глубокую абсолютную черноту космоса. Этот ореол — наша газовая атмосфера, рассеивающая солнечный свет в синем спектре из-за рэлеевского рассеяния.

«Наблюдения из космоса помогли метеорологам и астрофизикам лучше понять глобальную циркуляцию облачных масс, отражательную способность нашей планеты, известную науке как альбедо, и заложили мощнейшие основы спутникового мониторинга климата», — добавил эксперт.

