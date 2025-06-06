Реутовский ЗАГС зарегистрировал тысячный брак

На выездной площадке «Фабричный пруд» в Реутове состоялась юбилейная регистрация брака — тысячная с начала года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Церемония объединила Данилу и Яну, ставших символичной парой для объединенного отдела ЗАГС городских округов Балашиха и Реутов.

Молодожены познакомились шесть лет назад на танцевальном мастер-классе. Предложение руки и сердца Данила сделал в свой день рождения, и Яна с радостью его приняла.

С начала 2025 года отдел ЗАГС, работающий на двух площадках — в Балашихе и Реутове, зарегистрировал уже 1000 браков. Весенний сезон традиционно стал периодом активной регистрации, особенно на выездных церемониях в живописных местах Подмосковья.

Напомним, что в прошлом году парк «Фабричный пруд» Реутова вошел в число площадок, доступных для выездного бракосочетания на новом портале «Свадьба в Подмосковье». Там указано более 60 локаций для торжественной церемонии. Будущие супруги могут выбрать место, где заключить брак: в помещении, парке, сквере или у водоема.

Молодожены могут бесплатно провести выездную регистрацию брака в рамках губернаторской программы «17 парков Подмосковья». Для этого нужно заранее сообщить о своём желании — либо при подаче заявления в ЗАГС, либо через портал госуслуг в разделе «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.