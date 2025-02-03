Реутовский Центр помощи участникам СВО обеспечивает бойцов всем необходимым

Руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Госдумы Алла Полякова и депутат Госдумы Александр Толмачев встретились с военнослужащими на площадке Центра помощи участникам специальной военной операции в Реутове, передает пресс-служба партии.

На базе Центра сегодня состоялась 201-я встреча с бойцами с начала спецоперации. Некоторые из военнослужащих на данный момент находятся в командировке, кто-то из них в отпуске.

«Отдельные слова благодарности за организацию столь теплой встречи с нашими защитниками, ветеранами и волонтерами хочу выразить руководителю Центра поддержки участников СВО и их семей, первому заместителю председателя Совета депутатов РеутоваБабаловой Анне Васильевне. Поговорила с участниками встречи о текущих делах. Герои рассказали о своих семьях, работе, о поддержке, которую им оказывает администрация Реутова. Бойцы также рассказали, что требуется на фронте и освобожденных территориях, отметив, что Центр помощи участникам специальной военной операции, по запросу, обеспечивает всем необходимым. Уверена, что подобные встречи очень полезны для наших героев, а поддержка, оказываемая Центром членам семей военнослужащих крайне важна», — рассказала Алла Полякова.

Также Алла Полякова отметила, что для региональной общественной приемной партии «Единая Россия» поддержка военнослужащих и их семей в этот непростой период стоит в приоритете, и такие встречи являются частью гражданского фронта поддержки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.