Реутовские школьники успешно освоили навыки оказания первой помощи

На базе школы № 4 городского округа Реутов состоялся Муниципальный этап чемпионата по оказанию первой помощи в рамках Всероссийского проекта «Первая помощь», в числе организаторов которого была Администрация муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

6 команд из разных школ собрались, чтобы проверить свои знания и практические навыки, а также попробовать свои силы и получить возможность поехать на региональный этап чемпионата.

Ребята приняли участие в смоделированных ситуациях «Остановка дыхания. Сердечно-легочная реанимация», «Ожог», «Сильное кровотечение из раны», «Попадание инородного тела в дыхательные пути», «Потеря сознания (обморок)».

Все команды приложили немало усилий и показали хорошую подготовку. По итогам муниципального этапа определились победители.

I место — МБОУ «СОШ № 6» команда «Комета»

II место — МБОУ «СОШ № 1» команда «Альтаир»

III место — МАОУ «Гимназия» команда «Союз»

Оказание первой помощи — это умение, которое может спасти жизнь.

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