Реутовская компания создала стенды для лидеров экономики на ПМЭФ

Компания «4 ВИДА» из Реутова приняла участие в создании выставочных пространств для Петербургского международного экономического форума. В этом году среди их клиентов были банк ВТБ, группа компаний «Дело», IT-компания «Позитив Технолоджи», а также представительства Республики Татарстан и Тульской области, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

ПМЭФ традиционно служит площадкой для демонстрации экономических достижений. Выставочные стенды здесь выполняют важную функцию — они визуально представляют компании и регионы, помогая установить деловые контакты. На подготовку таких экспозиций обычно уходит несколько месяцев.

«В этом году мы создавали масштабные деловые пространства для ключевых участников форума — ведущих корпораций и стратегически важных регионов страны. Работа на главном экономическом форуме страны — это не просто заказ, а знак доверия к нашему профессионализму. Мы ценим возможность воплощать такие значимые проекты», — отметил генеральный директор и один из учредителей компании Виктор Зарудный.

Компания «4 ВИДА» работает в этой сфере уже 20 лет, имея за плечами более 2000 реализованных проектов. Собственное производство в Реутове позволяет контролировать весь процесс — от разработки концепции до монтажа на площадке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.