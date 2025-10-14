Реутовская художница превратила парк «Фабричный пруд» в сказочный лес

Превращение деревьев в арт-объекты было предложено администрацией города в рамках реализации регионального экологического проекта по сохранению природы.

Пока что представлены три композиции, но у каждой из них своя история. Енот был выбран художницей лично из-за милой внешности, а вот золотая рыбка и ученый кот — в честь дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. На каждый из рисунков у Ксении уходило от 3 до 8 часов. «Как и все дети в детстве, я любила рисовать. С течением времени мой интерес не пропал, а только укреплялся. Вместе с папой мы делали объемные 3D-модели из бумаги, после меня приняли в детскую художественную школу… — Рассказывает о своем увлечении художница. — И потом я уже поняла, что хочу связать свою жизнь с рисованием, поступила в институт. Сейчас я работаю педагогом-художником, преподаю рисунок живописи и композицию».

Прежде чем рисовать на поврежденном дереве, художники тщательно подготавливают поверхность, сначала ошкурив ее, а затем наложив грунт. После этого делается эскиз карандашом, а сам рисунок создается при помощи водонепроницаемых акриловых красок, которые создают дополнительный защитный слой от влаги, бактерий и вредителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.