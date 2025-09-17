Реутовчанка представит наукоград на музыкальном конкурсе «Интервидение»

Участие в проекте такого уровня свидетельствует о высокой компетенции и активной жизненной позиции молодежи города.



Волонтерский корпус по праву считается лицом этого значимого события, ведь именно волонтеры первыми встречают иностранные делегации и создают атмосферу гостеприимства. На Софью Шинкареву возложена важная миссия: она не является волонтером в классическом понимании, а выполняет управленческие функции. В ее обязанности входит координация деятельности волонтерских групп, распределение задач, контроль за выполнением поставленных функций и создание слаженной командной работы.



Подготовка к сопровождению «Интервидения» велась на самом высоком уровне. Отбор в волонтерский корпус был чрезвычайно строгим: лишь каждый пятый кандидат смог успешно пройти все этапы. Начиная с апреля, будущие волонтеры и их руководители проходили серьезное обучение, включая десятидневную интенсивную программу. Это гарантирует высочайший уровень профессионализма, стрессоустойчивости и ответственности, необходимых для работы на мероприятиях международного класса.



Участие представителя Реутова в организационной структуре конкурса «Интервидение» подтверждает, что в городе воспитываются инициативные и талантливые молодые люди, готовые представлять не только свой муниципалитет, но и всю страну на международной арене.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.