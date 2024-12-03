Реутовчане почтили память воинов в День неизвестного солдата

В Реутове прошел траурный митинг, посвященный скорбной дате — Дню неизвестного солдата. Жители вместе с сотрудниками администрации, депутатами муниципального Совета, ветеранами, представителями Росгвардии, молодогвардейцами и волонтерами Подмосковья почтили память бойцов, погибших за Родину в годы Великой Отечественной войны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Приятно видеть, такое большое количество людей сегодня, — рассказала депутат Совета депутатов Реутова Марина Кудинова. — Мы сегодня вспоминали и тех солдат, которые погибли смертью храбрых во времена Великой Отечественной войны, и тех бойцов, которые пали в ходе специальной военной операции. Очень важно помнить и рассказывать подрастающему поколению об их жертве».

Митинг проходил на Аллее Славы в Реутове. Участники почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к вечному огню.

Напомним, что День неизвестного солдата — дата, посвященная памяти людей, которые отдали свою жизнь за победу в Великой Отечественной войне, и чьи имена так и не удалось установить — отмечается в этом году в 11-й раз. Эта дата была выбрана неслучайно. Она приурочена к историческому событию, которое произошло 3 декабря 1966 года. В тот день был перенесен и торжественно перезахоронен прах неизвестного солдата из братской могилы на 40-м километре Ленинградского шоссе в Александровский сад у стен московского Кремля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.