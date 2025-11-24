Реутов вновь борется за звание лучшего подъезда Подмосковья

На портале «Добродел» стартовало голосование за приз зрительских симпатий в рамках смотра-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Реутов представляет подъезд, расположенный по адресу: улица Ашхабадская, дом 27, к. 2, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители могут поддержать участника из своего города, отдав за него голос. Следует отметить, что Реутов уже неоднократно подтверждал высокий стандарт содержания многоквартирных домов, одерживая убедительные победы в престижном областном конкурсе. Так, по итогам основного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» именно подъезд из Реутова, расположенный по адресу: Юбилейный проспект, дом 39, занял первое место в основной номинации «Лучший отремонтированный подъезд».

Таким образом, Реутов второй год подряд стал обладателем главной награды в данной категории, доказав свое лидерство в сфере благоустройства и создания комфортной городской среды для жителей. В текущем народном голосовании принимают участие подъезды, которые соответствуют всем стандартам, но не вошли в число финалистов основных номинаций по количеству баллов.

Теперь оценить проделанную работу и отдать свой голос за представителя Реутова могут все желающие на портале «Добродел». Итоги зрительского голосования будут подведены там же. Каждый голос важен для победы представителя нашего города.

