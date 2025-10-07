Реутов стал площадкой для проведения региональной школы женского лидерства

Мероприятие, прошедшее на улице Южной, дом 5, собрало женщин-лидеров со всей Московской области с целью повышения их профессиональных компетенций и развития лидерского потенциала.

Программа мероприятия состояла из двух ключевых частей. В рамках торжественной части Координатор федерального проекта «Женское движение», депутат Государственной Думы Наталия Полуянова, вручила награды наиболее активным участницам движения в Подмосковье за их значимый вклад в реализацию социальных и общественных инициатив.

Основной блок был посвящен обучающему интенсиву, направленному на развитие практических навыков. Участницы получили бесценный опыт от ведущих спикеров в рамках уникального образовательного проекта, разработанного специально для женщин-лидеров. В программе были запланированы лекции и мастер-классы по таким актуальным темам, как эффективное построение диалога, практические аспекты работы с аудиторией, взаимодействие со средствами массовой информации и основы медийного позиционирования.

Перед аудиторией выступили региональный координатор проекта, Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, и исполнительный директор холдинга «Минченко Консалтинг» Евгения Стулова. Всего в работе политшколы приняли участие 90 человек. Проведение такого статусного мероприятия в Реутове подчеркивает важность развития женского лидерства в общественно-политической жизни региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.