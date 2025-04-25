Мероприятие объединило представителей разных поколений, чтобы выразить благодарность героям Великой Отечественной войны и сохранить преемственность исторической памяти.

На площади перед зданием администрации собрались 80 участников — символичная цифра, приуроченная к 80-летию Победы. В числе собравшихся — ветераны боевых действий, юнармейцы, кадеты, молодогвардейцы, депутаты, сотрудники администрации, представители фонда «Защитники Отечества», общественных и волонтерских организаций. Организатором выступило региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО.

Построение участников образовало символ Победы — букву V. На его вершине — боевые ветераны и глава реутовского отделения Ассоциации ветеранов СВО полковник Александр Манаенко. Во время церемонии были развернуты знамя Победы и государственный флаг России. Школьники держали портреты участников Великой Отечественной войны — своих героических предков.

«Эстафета призвана показать единство поколений и подчеркнуть значение подвига всех защитников Отечества — от солдат Великой Отечественной до участников современных военных операций», — отметил Александр Манаенко.

Ранее в эстафете уже приняли участие жители других городов Подмосковья. Реутов стал очередным звеном в цепи благодарной памяти, объединяющей города и поколения. Такие мероприятия подчеркивают значимость тезиса: успех — в единстве поколений.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.