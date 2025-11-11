Реутов принял участие во всероссийском этнографическом диктанте

Жители Реутова приняли участие во всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». В городе площадками мероприятия стали Музейно-выставочный центр, а также библиотеки по адресам ул. Молодежная 4 и ул. Некрасова 18, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Большой этнографический диктант» написали около 50 реутовчан, среди которых были также волонтеры и члены Ассоциации ветеранов СВО. Сами вопросы поделены на две возрастные категории: для детей — 20 вопросов, для взрослых — 30.

«Впервые в этом году три вопроса были заданы в видеоформате участниками СВО. Вопросы разнообразные: традиции народов России, исторические события, достопримечательности. Диктант может успеть пройти каждый в онлайн-формате на официальном сайте до 8 ноября», — сказала начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Анастасия Николаенко.

Акция «Большой этнографический диктант», организованный по инициативе Федерального агентства по делам национальностей, проходит в нашей стране уже 10 лет.

За время существования диктанта в нем приняли участие более 3,5 миллионов человек не только из России, но и из других государств.

