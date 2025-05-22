Реутов отправил 14 новобранцев на срочную службу в рамках весеннего призыва

В подмосковном Реутове состоялась церемония проводов призывников на военную службу. 14 молодых людей, признанных годными к исполнению конституционного долга, получили напутствие от ветеранского сообщества наукограда. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Среди почетных гостей мероприятия — Герой России Андрей Мерцалов, председатель ветеранов СВО города Александр Монаенко и председатель Совета ветеранов Реутова Валерий Нечай, председатель муниципального Совета депутатов Николай Ковалев.

«Служба — это проверка на зрелость и гражданскую состоятельность. На это мы, как мужчины, нацелены с самого рождения. Это также один из этапов нашего мужского самоутверждения», — отметил герой России Андрей Мерцалов.

В ходе мероприятия призывникам вручили иконы и памятные подарки. Завершилась церемония возложением цветов к мемориалу Вечного огня — символический жест, связывающий поколение новых защитников с традициями воинской славы.

«Меня ничего не пугает, я полностью готов к службе. Хотел бы попасть в ВДВ или спецназ, потому что там интереснее и задачи сложнее. Мне важно, что будет трудно — наоборот, хочется испытать себя, чтобы потом в гражданской жизни все давалось легче», — отметил один из призывников Рустам Джабаров.

В период весенней призывной кампании текущего года Реутов планирует направить на военную службу 68 человек. Завершится призыв 15 июля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.