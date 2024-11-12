Реутов готовится к празднованию Нового года

Общество

Фото - © Администрация Реутов г. о.

В преддверии праздника в Реутове запланированы масштабные работы по подготовке к торжеству. Коммунальные службы украсят улицы, дворовые территории, офисы управляющих компаний и подъезды многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На Юбилейном пр-те д. 2 и ул. Некрасова, д. 20  установят и оборудуют ледяные горки.

Вечнозеленый символ новогодних торжеств установят по следующим адресам:

  1. Носовихинское шоссе, д. 37;
  2. Носовихинское ш д. 43;
  3. Носовихинское ш д. 23;
  4. Юбилейный пр-кт 48;
  5. Юбилейный пр-кт 54;
  6. ул. Октября д. 18;
  7. ул. Ленина д. 15;
  8. Садовый пр-кт д. 9;
  9. Юбилейный пр-кт д. 40;
  10. Носовихинское ш д. 25;
  11. Носовихинское ш д. 27;
  12. ул. Академика Челомея д. 9;
  13. Юбилейный пр-кт д. 66;
  14. Юбилейный пр-кт д. 72;
  15. Юбилейный пр-кт д. 78;
  16. ул. Октября д. 52;
  17. Юбилейный пр-кт д. 16;
  18. Юбилейный пр-кт д. 49;
  19. Юбилейный пр-кт д. 55;
  20. Юбилейный пр-кт д. 53;
  21. ул. Новая д. 6;
  22. ул. Новая д. 18;
  23. ул. Октября д. 30;
  24. ул. Реутовских ополченцев д. 6;
  25. ул. Мира д. 22;
  26. ул. Некрасова д. 20;
  27. ул.  Транспортная д. 27.

Самые большие катки в городе, где традиционно будут проходить мероприятия и мастер-классы, будут организованы на территории Центрального парка (один бесплатный, второй платный с раздевалками, заточкой и прокатом коньков).

Для проведения мастер-классов по фигурному катанию и хоккею привлечены тренеры Айс-Про. А вокруг Фабричного пруда будет проложена лыжня, которая позволит с пользой проводить время на свежем воздухе. На территории дворов также готовятся к открытию катков. Всего в городе запланирована организация 8 ледовых площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.