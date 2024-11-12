Реутов готовится к празднованию Нового года
Фото - © Администрация Реутов г. о.
В преддверии праздника в Реутове запланированы масштабные работы по подготовке к торжеству. Коммунальные службы украсят улицы, дворовые территории, офисы управляющих компаний и подъезды многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
На Юбилейном пр-те д. 2 и ул. Некрасова, д. 20 установят и оборудуют ледяные горки.
Вечнозеленый символ новогодних торжеств установят по следующим адресам:
- Носовихинское шоссе, д. 37;
- Носовихинское ш д. 43;
- Носовихинское ш д. 23;
- Юбилейный пр-кт 48;
- Юбилейный пр-кт 54;
- ул. Октября д. 18;
- ул. Ленина д. 15;
- Садовый пр-кт д. 9;
- Юбилейный пр-кт д. 40;
- Носовихинское ш д. 25;
- Носовихинское ш д. 27;
- ул. Академика Челомея д. 9;
- Юбилейный пр-кт д. 66;
- Юбилейный пр-кт д. 72;
- Юбилейный пр-кт д. 78;
- ул. Октября д. 52;
- Юбилейный пр-кт д. 16;
- Юбилейный пр-кт д. 49;
- Юбилейный пр-кт д. 55;
- Юбилейный пр-кт д. 53;
- ул. Новая д. 6;
- ул. Новая д. 18;
- ул. Октября д. 30;
- ул. Реутовских ополченцев д. 6;
- ул. Мира д. 22;
- ул. Некрасова д. 20;
- ул. Транспортная д. 27.
Самые большие катки в городе, где традиционно будут проходить мероприятия и мастер-классы, будут организованы на территории Центрального парка (один бесплатный, второй платный с раздевалками, заточкой и прокатом коньков).
Для проведения мастер-классов по фигурному катанию и хоккею привлечены тренеры Айс-Про. А вокруг Фабричного пруда будет проложена лыжня, которая позволит с пользой проводить время на свежем воздухе. На территории дворов также готовятся к открытию катков. Всего в городе запланирована организация 8 ледовых площадок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.