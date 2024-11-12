Реутов готовится к празднованию Нового года

В преддверии праздника в Реутове запланированы масштабные работы по подготовке к торжеству. Коммунальные службы украсят улицы, дворовые территории, офисы управляющих компаний и подъезды многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На Юбилейном пр-те д. 2 и ул. Некрасова, д. 20 установят и оборудуют ледяные горки.

Вечнозеленый символ новогодних торжеств установят по следующим адресам:

Носовихинское шоссе, д. 37; Носовихинское ш д. 43; Носовихинское ш д. 23; Юбилейный пр-кт 48; Юбилейный пр-кт 54; ул. Октября д. 18; ул. Ленина д. 15; Садовый пр-кт д. 9; Юбилейный пр-кт д. 40; Носовихинское ш д. 25; Носовихинское ш д. 27; ул. Академика Челомея д. 9; Юбилейный пр-кт д. 66; Юбилейный пр-кт д. 72; Юбилейный пр-кт д. 78; ул. Октября д. 52; Юбилейный пр-кт д. 16; Юбилейный пр-кт д. 49; Юбилейный пр-кт д. 55; Юбилейный пр-кт д. 53; ул. Новая д. 6; ул. Новая д. 18; ул. Октября д. 30; ул. Реутовских ополченцев д. 6; ул. Мира д. 22; ул. Некрасова д. 20; ул. Транспортная д. 27.

Самые большие катки в городе, где традиционно будут проходить мероприятия и мастер-классы, будут организованы на территории Центрального парка (один бесплатный, второй платный с раздевалками, заточкой и прокатом коньков).

Для проведения мастер-классов по фигурному катанию и хоккею привлечены тренеры Айс-Про. А вокруг Фабричного пруда будет проложена лыжня, которая позволит с пользой проводить время на свежем воздухе. На территории дворов также готовятся к открытию катков. Всего в городе запланирована организация 8 ледовых площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.