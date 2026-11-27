Хакеры атаковали Cloud One — флагманскую облачную платформу Пентагона. Под угрозой оказался огромный массив конфиденциальной информации о тактических операциях, личном составе ВВС США и логистике, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Взлом выявили месяц назад, когда шла модернизация системы. Два источника агентства сообщили, что личности злоумышленников пока не установлены, как и то, похищены ли какие-либо данные.

«Мы не комментируем состояние безопасности, уязвимости или оперативный статус конкретных сетей и систем. Мы постоянно принимаем разумные меры для защиты информации, систем и оперативных возможностей Министерства ВВС», — заявили в ВВС США.

Cloud One запустили в 2017 году как единую платформу для всех IT-потребностей ВВС: она объединила ресурсы Microsoft, Amazon, Oracle и Alphabet. Среди них — облачная система управления и контроля ВВС, собирающая данные радаров ПВО, и Theater Integrated Combat Munitions System, которая отслеживает бомбы и ракеты более чем на 200 объектах ВВС по всему миру.

Три источника агентства отметили, что обнаружение взлома вызвало сбои: перенос внутренних административных приложений на платформу приостановили, обновления приложений заблокировали, а часть пользователей лишили прав администраторов.

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