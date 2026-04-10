Рецидивист сбежал из российского СИЗО и 28 лет жил под чужим именем

В Нижегородской области задержали 65-летнего рецидивиста, который 28 лет жил под чужим именем после удачного побега из СИЗО Черкесска. В 90-е Ибрагим Текуев получил судимости за разбой, кражу и незаконный оборот оружия, сообщил SHOT .

В 1998 году Текуев попал в СИЗО-1 Черкесска. Вместе с четырьмя другими заключенными он спилил решетку на окне и сбежал. Троих беглецов удалось задержать в том же году, четвертый был убит в ходе криминальных разборок. Ибрагим уехал в Нижегородскую область, изменил имя и без каких-либо проблем прожил там 28 лет.

Все эти годы Текуева никто не узнавал, несмотря на имеющиеся ориентировки и его уникальную особенность — отсутствие среднего пальца на правой руке.

Сотрудникам ФСИН удалось вычислить Текуева и задержать его.

