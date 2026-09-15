Рецепты в массы: появилась возможность отправить свои блюда на полки магазинов

Любой покупатель может поделиться рецептом своего фирменного семейного блюда, которое сможет попасть на полки магазинов, сообщает «ВкусВилл».

Сеть открывает прием домашних кулинарных рецептов от своих покупателей в рамках нового проекта «Ящик рецептоВВ». С 15 по 30 сентября во флагманских магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге установлены специальные почтовые ящики для приема авторских рецептов. А для участников из других городов и всех, кому удобнее делиться идеями, не выходя из дома — доступна электронная форма на сайте — рецепт можно отправить онлайн всего в несколько кликов.

Проект позволит привлечь новые идеи для расширения ассортимента и даст покупателям возможность стать соавторами продуктов, которые появятся на полках магазинов по всей России.

Все заявки пройдут профессиональную экспертизу технологической службы компании, а три лучших рецепта будут адаптированы под промышленное производство и запущены в продажу по всей стране в 2027 году.

Как отправить рецепт:

Прежде чем отправлять рецепт, необходимо убедиться, что аналогичного блюда или вкусового сочетания пока нет в текущем ассортименте ритейлера. Написать рецепт от руки или напечатать в свободной форме, указав название блюда, полный список ингредиентов с точной граммовкой и пошаговый процесс приготовления. Вложить рецепт в конверт и указать свои контактные данные: ФИО, номер телефона и номер бонусной карты покупателя (для идентификации участника). Опустить конверт в ящик для рецептов в одном из указанных на сайте ритейлера магазинов. Для тех, кто не может посетить магазин лично, там же доступна онлайн-форма для отправки рецепта.

Прислать свои рецепты можно с 15 по 30 сентября. После R&D-технологи и шеф-повара проведут дегустационную оценку и внутреннее голосование, по итогам которого выберут три лучших рецепта.

Авторов блюд-победителей пригласят к совместному обсуждению деталей адаптации домашних рецептур под стандарты промышленного производства — с сохранением натурального состава и аутентичного вкуса.

«Для нас важно, чтобы за продуктами стояли не абстрактные технологии, а живые люди, их уникальный кулинарный опыт и душевные истории», — отметила менеджер маркетингового отдела бренда Анна Давыдова.

Проект стал продолжением успешного опыта 2025 года, когда по семейным рецептам покупателей на полках магазинов появились пять новинок тортов: «Лепестки солнца», «Большая Черепаха», «Черничные облака», «Птичка манная» и «Мамино счастье». Тогда компания убедилась, что домашние рецепты находят живой отклик у тысяч покупателей.