Ресторан «Восход» и мюзикл «Вальс-бостон» запускают гастрономическую коллаборацию

Знаменитый хит Александра Розенбаума «Вальс-бостон» теперь не только получил визуализацию на театральной сцене, но и буквально приобрел свой вкус. У каждого десерта своя история, в основе этого — сценарий мюзикла и вкусовые предпочтения творческой команды. Получилось легко, романтично и с кислинкой. Цвет манго напоминает о желтых листьях, кокосовый мусс о том самом невесомом «подаренном ветром крепдешине», а, казалось бы, экзотическая маракуйя — о том, что настоящая «классика» всегда может обрести свой современный вкус.

Авторский десерт стал продолжением спектакля и гастрономическим проводником в противоречивые 1920-е, эпоху азарта, романтики и историй с важными судьбоносными решениями. Через вкус зритель погружается в головокружительную атмосферу мюзикла, которой вдохновилась и Ольга Рыбакова, шеф-кондитер ресторана «Восход». Вместе с командой она создала десерт, многослойность которого перекликается с богатой эмоциональной палитрой спектакля: карамелизированное манго, нежный кокосовый мусс и яркий конфи из манго с маракуйей рождают идеальный баланс сладости и кислинки. Вкусовые контрасты рифмуются с насыщенной сюжетной линией мюзикла, живой музыкой, харизмой актеров и оригинальными декорациями.

Творческие коллаборации не обходятся без сюрпризов. При заказе десерта каждый гость получает возможность выиграть два приглашения на мюзикл или получить промокод на покупку билетов со скидкой на спектакль в культурном центре «Москвич».

Специальное предложение действует до 18 марта 2026 года включительно и не суммируется с подарочными сертификатами.