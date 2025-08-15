Реставрацию фасада исторического здания завершили в Балашихе

сегодня в 15:19

Капитальный ремонт исторического здания, построенного в 1896 году, выполнен в Балашихе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Многоквартирный дом № 4 по улице Крупешина был построен в конце 19 века. Это один из девяти кирпичных четырех- и пятиэтажных казарм-общежитий коридорного типа, которые были возведены для рабочих Балашихинской хлопкопрядильной фабрики.

В ходе капитального ремонта были проведены работы по укреплению несущих конструкций, восстановлению кирпичной кладки. Для утепления и отделки наружных стен зданий была применена технология «мокрый фасад».

Реставрация площадью более 2 тыс. кв. м включала удаление старой облицовки, заполнение швов, монтаж креплений, обработку защитными составами и финишную отделку.

На фасад также вернули восстановленную мемориальную табличку, рассказывающую о том, что в 1924 году здесь располагался пионерский клуб — первое объединение пионеров.

За соблюдением строительных норм и правил при капремонте наблюдали эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Проверить, включен ли Ваш дом в программу капремонта и какие сроки проведения работ, можно на сайте.

