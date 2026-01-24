сегодня в 15:20

Решетова опровергла слухи о романе с сыном миллиардера Егором Абрамовым

Модель, блогер и экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опровергла слухи о романе с сыном миллиардера Егором Абрамовым, сообщает Super .

Она подчеркнула, что не состоит в отношениях с Абрамовым, несмотря на сплетни, которые быстро разлетелись по Сети. Блогер прокомментировала и видео, которое якобы доказывает ее отношения с сыном миллиардера.

«Это неправда. Это старое видео, и его нет за столом», — сказала Решетова.

Недавно модель заинтриговала подписчиков фотографией с кольцом на безымянном пальце. Снимок подписала немногословно: «Да».

Она ранее говорила, что получила предложение руки и сердца за несколько дней до юбилея.

