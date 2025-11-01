Решения для модернизации системы обращения с отходами обсудили в Архангельске

В правительстве Архангельской области прошло заседание мониторинговой группы, которая сопровождает реализацию реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

В обсуждении приняли участие представители около 10 регионов РФ — от Урала и Сибири до Северо-Запада. Председатель Российского экологического общества и руководитель мониторинговой группы Рашид Исмаилов отметил, что широкий интерес регионов к встрече показывает актуальность темы внедрения современных технологий переработки отходов.

«Участие в нашей повестке регионов говорит об огромном интересе к обсуждаемой теме — строительству современных комплексов по переработке отходов через призму технологических решений: какое оборудование и какие технологии уже используются, проектируются и строятся в России», — сказал Рашид Исмаилов.

Работа по созданию современной системы обращения с отходами в Архангельской области началась в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология». На данный момент она продолжается уже в контексте нового этапа — федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который входит в национальный проект «Экологическое благополучие».

Заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев отметил, что регион проделал большую работу, однако предстоит еще больше.

В Поморье продолжается строительство трех современных мусоросортировочных комплексов суммарной мощностью свыше 400 тыс. тонн в год. Их запуск обеспечит стопроцентную сортировку всех отходов, образующихся на территории Архангельской области.