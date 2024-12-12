Решение на основе интернета вещей предотвратит аварии на теплосетях Подмосковья

В 42 городах Подмосковья установили программно-аппаратный комплекс для дистанционного мониторинга и раннего обнаружения инцидентов на тепловых сетях. Благодаря системе зимой можно будет предотвратить аварийные ситуации на магистральных трубопроводах, сообщила пресс-служба МТС

Специалисты компании установили умные датчики на наиболее крупных теплоэнергетических предприятиях Московской области, включая предприятия Орехова-Зуева и Красногорска. Благодаря проекту повысится эффективность управления системами водоснабжения и теплоснабжения. Это важно для более чем 4 млн жителей и десятков тысяч предприятий региона.

Проект реализуют вместе с «Агентством развития коммунальной инфраструктуры» (ГКУ МО «АРКИ»). К нему уже подключили несколько сотен котельных, автоматически передающих в центральную систему диспетчерского управления данные о состоянии инфраструктуры. При помощи IoT-устройств диспетчеры в онлайн-режиме дистанционно следят за показателями давления и температуры воды внутри магистрали и в случае отклонения от нормативных показателей на 2-3 единицы помогают скорректировать работу котельной, а если коммуникации будут повреждены — оперативно выезжают на место и устраняют внештатную ситуацию. Данные из котельных поступают каждый час.

Руководитель направления IoT-продуктов для ЖКХ и энергетики МТС Сергей Бирюля отметил, что с установкой умных датчиков теплосетям удастся существенно сократить затраты на выездной мониторинг инженерных сооружений и количество обращений от жителей.

«Система позволяет не допустить замерзания и последующего размораживания магистралей, а также избежать дорогостоящего ремонта, замены труб и отключений тепла. Рассчитываем, что превентивные меры сделают жизнь жителей Подмосковья более комфортной, а также минимизируют риски выхода тепловой инфраструктуры из строя в критически важные холодные месяцы», — отметил Бирюля.

«Проект станет важным шагом к цифровизации коммунального хозяйства с использованием новейших технологий. Ожидается, что в дальнейшем использование интеллектуальных систем сможет привести к уменьшению тарифов на отопление для жителей благодаря более эффективному управлению ресурсами и снижению затрат на аварийные ремонты», — пояснил директор ГКУ МО «АРКИ» Игорь Газарян.