Репетитор рассказал, почему полезно водить школьника на допзанятия летом

Педагог и репетитор по русскому языку и литературе Иван Петрушин сообщил РИАМО, что дополнительные занятия в летнее время помогут лучше подготовиться школьнику к экзаменам.

«Польза однозначно есть, потому что база закладывается заранее, это очень важно. Вот на примере экзамена по русскому языку, самое сложно – сочинение. За летние каникулы с ребенком можно разобрать по косточкам, как писать сочинение, и еще прочитать список литературы, которую надо прочесть. За лето у ребенка появляется полная ясность того, что от него хотят на сочинении и базис-литературы, на которую он может опираться», — сказал Петрушин.

Он отметил, что ученик выпускного класса, который начал готовиться с репетиторами к экзаменам с начала весны, вряд ли может рассчитывать на высокие баллы.

В идеальном сценарии родители должны озаботиться этим вопросом еще в 10 классе, заключил эксперт.

