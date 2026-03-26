Репетитор рассказал, может ли ребенок самостоятельно подготовиться к ЕГЭ

Педагог Петрушин: для высоких баллов ЕГЭ подготовку нужно начинать в 10 классе

Ребенок может самостоятельного подготовиться к ЕГЭ на базовом уровне. При этом, если нужны высокие баллы, подготовку нужно начинать с 10 класса. Об этом РИАМО рассказал педагог и репетитор по русскому языку и литературе Иван Петрушин.

«Самостоятельно подготовиться можно, если активно пользоваться онлайн-сервисами по подготовке к экзаменам и методично решать КИМы (контрольно-измерительные материалы — ред.). То есть по базовому уровню ребенок может подготовиться сам и без репетитора», — сказал Петрушин.

При этом он добавил, что если родители ждут от ребенка высоких баллов на экзаменах, то начинать целенаправленную подготовку нужно с 10-го класса.

20 марта в России начался досрочный период ЕГЭ. В нем примут участие 2542 человека. Основной период сдачи единого государственного экзамена стартует 1 июня.

