Адвокат Жорин: рэпера Моргенштерна* не смогут выдать России

Рэпер Алишер Моргенштерн* не может быть выдан РФ по делу о нарушении правил деятельности иноагента, так как данное деяние не является преступлением в той стране, где он находится, сообщает ТАСС .

Адвокат артиста Сергей Жорин напомнил, что выдача нарушителей для привлечения к уголовной ответственности может быть за деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми.

По его словам, это невозможно, даже если речь идет о государстве, с которым есть соглашение о выдаче, действует «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам».

«Нигде из этих стран нет института иноагенства. Тем более нет уголовной ответственности за нарушения правил деятельности иноагента», — пояснил юрист.

В отношении музыканта в РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах).

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории РФ.