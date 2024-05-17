Рэпер ST рассказал, как попал в Книгу рекордов России

Рэп-исполнитель Александр Степанов, известный как ST, призвал жителей и гостей Санкт-Петербурга поучаствовать в забеге «Бегом с Дневником». По его мнению, подобные возможности нельзя упускать, сообщает газета «Петербургский дневник».

Артист также рассказал, как ему удалось попасть в Книгу рекордов России. По словам Степанова, он стал рекордсменом за самый продолжительный концерт длиною в сутки — в этом ему помогла хорошая подготовка речевого и дыхательного аппаратов.

«В том году был плотный концертный график как сольный, так и в составе группы «Ленинград», и я был в хорошей форме — я был заряжен на то, чтобы 24 часа читать свои песни», — поделился ST.

По словам музыканта, в его жизни большую роль играет спорт. День рэпера начинается, как правило, с зарядки и отжиманий, что позволяет ему оставаться в тонусе.

Степанов отметил, что на тренировки его вдохновляют дочери. Певец считает важным поддерживать физическую форму, чтобы быть примером для наследниц.