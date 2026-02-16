РЭО: жители Архангельской области сдали на переработку 175 тыс батареек

С начала 2026 года жители Архангельской области отправили на переработку 175 тыс. использованных батареек, общая масса которых достигла 3,5 т. Этот экологический проект реализуется в регионе на протяжении пяти лет совместными усилиями областного правительства и регоператора «ЭкоИнтегратор» при поддержке Российского экологического оператора. За весь период действия программы в Поморье удалось собрать и передать для утилизации свыше 70 т опасных отходов, сообщила пресс-служба РЭО.

Очередная партия уже доставлена на специализированный завод «НЭК», расположенный в Ярославской области, где занимаются обработкой и утилизацией опасных компонентов. Для удобства жителей в Архангельской области функционирует 130 пунктов приема, где можно оставить отработанные элементы питания. Контейнеры установлены в магазинах сети «Пятерочка», учебных заведениях, зданиях администраций и торговых центрах.

Примечательно, что в 2025 году жителям региона удалось собрать порядка 7 миллионов батареек, что эквивалентно 21 тонне. Этот показатель на 6 тонн превышает результаты, достигнутые в 2024 году, что свидетельствует о растущей экологической сознательности населения.

Помимо батареек, в Архангельске и Северодвинске активно развивается направление по сбору упаковки от лекарств. Волонтеры общественного движения «Начни с себя, Поморье» принимают такие отходы в специальных «Точках сбора». Собранные блистеры затем отправляются на переработку вместе с батарейками.

«Мы поддерживаем инициативы регионов, работающие на развитие циклической экономики. Созданная в Архангельской области система обращения с элементами питания работает без привлечения бюджетных средств и продолжает развиваться», — сказали в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена в соответствии с Указом Президента 14 января 2019 года. Основная цель деятельности РЭО заключается в создании и обеспечении комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории страны. С 2025 года в России стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по формированию экономики замкнутого цикла, что к 2030 году подразумевает обеспечение сортировки 100% всего объема ежегодно образующихся ТКО, сокращение доли захоронения отходов до уровня не более 50% и вовлечение в хозяйственный оборот не менее четверти отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.