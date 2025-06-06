РЭО завершил унификацию данных о мусоровозах в цифровой системе учета ТКО

Российский экологический оператор стандартизировал данные о мусоровозах. Данные о них автоматически поступают в информационную систему учета отходов (ФГИС УТКО) от регоператоров и владельцев объектов инфраструктуры, передает пресс-служба оператора.

Это улучшит учет отходов и облегчит контроль над их перевозкой. Замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев назвал это важным шагом. Об обновлениях в цифровизации отрасли также подробно рассказали эксперты Российского экологического оператора на полях ЦИПР-2025.

«Информация о мусоровозах приведена к единому формату в соответствии с требованиями ГОСТа на государственные регистрационные знаки. Также была обновлена инструкция по загрузке данных весового контроля. Наведение порядка в учете транспортных средств, задействованных в системе ТКО, — важный шаг к цифровой прозрачности всей отрасли. Мы не просто синхронизируем данные, но и устраняем барьеры, мешающие эффективному взаимодействию внутри отрасли», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Кроме того, ФГИС УТКО теперь в автоматическом режиме передает сведения о транспортных средствах в федеральную систему, через которую выдается специальное разрешение на движение по дорогам тяжеловесной и крупногабаритной техники. Передача осуществляется через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, предусмотренную федеральным законодательством.

По состоянию на 2 июня во ФГИС УТКО внесена информация о 25 042 транспортных средствах. Из них 18 071, или 72% от общего количества, передавали треки движения мусоровозов со 2 мая по настоящее время. Еще 6 971, или 28%, до сих пор не обеспечили передачу данных ГЛОНАСС.