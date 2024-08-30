РЭО выпустил инструкцию по раздельному накоплению отходов для россиян

Благодаря специальному разделу россияне смогут узнать больше о РНО, а также о том, куда направлять отходы на переработку. Он находится на сайте РЭО.

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, без такого важного этапа, как РНО, эффективно работающую экономику замкнутого цикла невозможно представить. Но самое главное — осуществлять его по всем правилам. Буцаев добавил, что экопросветительская деятельность РЭО включает в себя создание единой карты с пунктами сбора вторсырья, инструкций, а также единого информационного ресурса.

В инструкции говорится, как найти на карте пункты приема рядом с местоположением граждан и о графике их работы. Также в ней есть вся необходимая информация о том, какие именно отходы там принимаются, как собирать фракции и т. д.

Использовать инструкцию могут региональные органы власти, образовательные учреждения, организации ЖКХ, региональные операторы. Кроме того, в разделе «Инфоматериалы» размещены просветительские материалы для взрослых и детей, которые можно использовать для экопросвещения в учебных заведениях, на городских мероприятиях и информационных ресурсах.

«В некоторых странах действует многопоточная система РНО, но в России в большинстве регионов — двухпоточная, что делает раздельный сбор для граждан более понятным, а для системы обращения с отходами — более эффективным», — сообщил Буцаев.

В разделе также можно скачать альбом лучших практик, в котором рассказывается о пунктах сбора вторсырья в РФ, ознакомиться с проектами РЭО в партнерстве с компаниями, занимающимися сбором отходов от жителей.

Заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов добавил, что многие материалы могут быть использованы повторно благодаря переработке, а раздельный сбор облегчает этот процесс, увеличивая его эффективность. А всю необходимую информацию о РНО можно найти в одном месте на сайте РЭО.

ППК РЭО образована по указу президента 14 января 2019 года. Ключевая ее задача — сформировать комплексную систему обращения с ТКО в РФ. Это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО, согласно нацпроекту «Экология». Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.