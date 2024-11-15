РЭО выявил 16 регионов с наиболее острым недостатком мусоровозов

В числе регионов, где наиболее ощутима нехватка техники для вывоза мусора, оказались Донецкая Народная Республика (22,7%), Еврейская автономная область (46,8%), Запорожская (16,9%), Иркутская (19,1%), Тверская (23,9%), Рязанская (16,2%) и Херсонская (16,0%) области, Камчатский край (27,5%), Карачаево-Черкесская Республика (25,5%), Луганская Народная Республика (35,3%), Приморский край (25,8%), Республика Алтай (36,8%), Дагестан (47,1%), Ингушетия (60,4%), Мордовия (17,3%), и Тыва (78,0%). Такое заявление сделал Российский экологический оператор в ходе заседания Межведомственной рабочей группы, работающей над вопросами управления отходами.

«РЭО проводит регулярные оценки потребностей регионов в специализированной технике для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Согласно информации от 11 ноября, 16 субъектов РФ испытывают нехватку мусоровозов в диапазоне от 16% до 78% от необходимого количества. Уже разрабатываются меры по преодолению этого дефицита, мы планируем предложить региональным операторам проект льготного лизинга для приобретения спецтехники», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Проект подразумевает компенсацию некоторых процентных ставок при покупке в лизинг техники для сбора и транспортировки ТКО. РЭО готовит проект совместно с АО «Росагролизинг».

«Эта поддержка поможет снизить нехватку мусоровозов в регионах, обновить существующий парк техники и улучшить качество предоставления услуг по обращению с ТКО региональными операторами», — добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Межведомственная рабочая группа, занимающаяся проблемами отходов производства и потребления, была создана приказом министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова в августе 2024 года. Она объединила представителей РЭО, Совета Федерации, Государственной Думы, контрольных и федеральных органов власти, а также уполномоченных представителей от каждого субъекта.