РЭО выделил средства на проект ТКО в Крыму в размере 1,3 млрд рублей

19 декабря был размещен выпуск облигаций Российского экологического оператора, зарегистрированный Банком России, для финансирования строительства полигона твердых коммунальных отходов в Белогорском районе Крыма. Основным покупателем выступил ПАО «Сбербанк России», передает пресс-служба РЭО.

Наблюдательный совет Российского экологического оператора утвердил решение о предоставлении льготного финансирования для этого инвестиционного проекта за счет средств от выпуска облигаций. Документ от 25 ноября 2024 года подписал заместитель главы правительства Дмитрий Патрушев.

«Проект по созданию объекта для обработки ТКО мощностью 600 тысяч тонн реализуется в Белогорском районе Крыма. Совет наблюдателей РЭО одобрил финансирование в сумме 1 345 975 447 рублей. В 2025 году в Крыму будет создан современный полигон ТКО, который уменьшит воздействие на природу. Согласно текущей территориальной схеме обращения с отходами, после завершения строительства это будет единственное место для захоронения ТКО в регионе. На стройке уже идут подготовительные работы», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

Льготное финансирование РЭО со ставкой 8,7% годовых позволит ограничить повышение тарифа и, соответственно, снизить затраты граждан на услугу по обращению с ТКО.

Общий объем финансирования оценивается в 1 431 053 232 рублей, что подтверждено положительными результатами Государственной экспертизы относительно достоверности сметной стоимости.

Проектная документация и экологическая экспертиза получили положительное заключение. Также выданы разрешение на строительство и заключен договор с генеральным подрядчиком.

Проект осуществляется на условиях концессионного соглашения между ООО «КЭО» и Министерством ЖКХ Крыма.