РЭО: в Волгу выпустили 65 тысяч мальков для очистки реки

В Энгельсе, что в Саратовской области, прошел девятый выпуск мальков в рамках экологической инициативы «Водорослям крышка», которая является победителем Зеленой премии от Российского экологического оператора. Для очищения Волги в ее воды отправили 65 тысяч мальков таких видов рыб, как толстолобик, белый амур и сазан. Эти травоядные виды способствуют очищению реки, поедая излишнюю растительность, сообщила пресс-служба РЭО.

«Такие инициативы показывают, как простые экологические привычки, например сбор крышек, могут перерасти в масштабные проекты с реальным эффектом для экологии. Зеленая премия поддерживает именно такие идеи — они помогают формировать культуру заботы об окружающей среде и показывают пример другим регионам», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Для осуществления этого выпуска организаторам потребовалось собрать и отправить на переработку почти 15 тонн пластиковых крышечек. Наибольший вклад в этот сбор внесли дети, сдав более 11 тонн и став самыми деятельными участниками акции.

Событие привлекло сотни местных жителей и гостей из разных регионов. Все желающие получили возможность лично выпустить несколько мальков в Волгу.

Инициатива «Водорослям крышка. Амбассадоры рек» осуществляется автономной некоммерческой организацией «Экологизатор» при содействии Фонда президентских грантов.

ПАО «Российский экологический оператор» было учреждено Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране стартовал новый нацпроект «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50%, а также вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов.