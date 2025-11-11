РЭО: в России из переработанных бутылок произвели 10 млн кв м линолеума

Входящая в реестр утилизаторов российская фирма «Технолайн», которая находится в Самарской области, произвела более 10 млн кв. метров линолеума и иных покрытий, созданных с использованием переработанных пластиковых бутылок и другой тары на базе полиэфирного волокна, получаемого из этого же сырья, сообщила пресс-служба РЭО.

«Развитие переработки и вовлечение вторичных ресурсов в производство — ключевая задача для перехода к экономике замкнутого цикла. Такие проекты показывают, что переработанное сырье становится полноценной основой для создания современных и качественных товаров, снижая нагрузку на окружающую среду», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Согласно информации от «Технолайн», за минувший год компания изготовила порядка 10 миллионов квадратных метров основы для линолеума. На это потребовалось 2 500 000 кг полиэфирного волокна, сделанного из ПЭТФ. ПЭТФ — это различные виды пластиковой тары, бутылки и упаковка; материал похож на ПЭТ, но обладает большей ударной прочностью.

«Технолайн» использует передовые технологии переработки, в числе которых — иглопробивной метод производства нетканых материалов. Это позволяет компании выпускать высококачественные изделия, сводя к минимуму вредное влияние на окружающую среду.

Реестр утилизаторов, формируемый Российским экологическим оператором, объединяет компании, которые реально занимаются переработкой отходов и возвращением их в хозяйственный оборот. Наличие в этом реестре служит подтверждением, что предприятие отвечает экологическим стандартам и вносит вклад в развитие перерабатывающей промышленности государства.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ на смену национальному проекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый нацпроект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не больше 50% таких отходов и использование в хозяйственном обороте как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.