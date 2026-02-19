РЭО: в Иванове будут производить перчатки из старой одежды петербуржцев

С 2026 года предприятия Ивановской области, занимающиеся переработкой, приступили к выпуску новой разновидности рабочих перчаток. Они изготавливаются из более износостойкой вторичной пряжи и имеют латексное покрытие. Исходное сырье — ненужный текстиль — для этого проекта собирают в Санкт-Петербурге. Реализация инициативы проходит при содействии Российского экологического оператора, городского Комитета по природопользованию, а также «Невского экологического оператора» и компании «Бизнеспроф», сообщила пресс-служба РЭО.

Датой старта проекта по приему текстиля стала весна 2024 года. Первая сотня специализированных контейнеров появилась тогда в Выборгском районе, а позже к инициативе присоединился и Приморский район. Жители города с самого начала проявили высокую активность, поддержав начинание. В настоящее время сеть таких контейнеров развернута во всех районах Северной столицы, в том числе на территориях некоторых образовательных учреждений. За почти два года существования программы в городе было размещено 2,7 тысячи боксов, а общий объем собранной ветоши превысил 1,5 тысячи тонн.

Процесс начинается с сортировки: текстиль разделяют на две категории — тот, что еще можно использовать, и тот, что для дальнейшего применения уже не подходит. Пригодные вещи направляются в благотворительные фонды для поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Непригодное сырье отправляется на предприятия в Ивановской области, где оно проходит переработку. До недавнего времени из волокна, полученного после разволокнения старой ткани, производились лишь хозяйственные перчатки с точечным напылением. Однако теперь технологии шагнули вперед, и ивановские переработчики освоили выпуск более прочных изделий — перчаток из регенерированной пряжи с латексным покрытием.

«Переработка текстиля и создание из него новой продукции — яркая иллюстрация реализации принципов экономики замкнутого цикла. С 2024 года в Ивановской области уже переработали около 3 000 тонн текстильных отходов. И благодаря этому выпустили 90 млн пар новых перчаток. Благодаря сбору старого текстиля удалось заместить импортное сырье и снизить объем твердых коммунальных отходов, поступающих на мусороперерабатывающие комплексы и полигоны», — отметили в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена в соответствии с Указом Президента от 14 января 2019 года. Главная цель деятельности РЭО — создание и обеспечение целостной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории страны. Начиная с 2025 года, в России действует новый национальный проект «Экологическое благополучие». Одно из его ключевых направлений ставит амбициозную задачу по внедрению экономики замкнутого цикла. К 2030 году это подразумевает достижение 100-процентной сортировки всего объема ежегодно образующихся ТКО, сокращение доли захоронения отходов до уровня не более 50% и возврат в хозяйственный оборот минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов.