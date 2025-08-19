РЭО: школьники предложили стратегии для экономики замкнутого цикла

Участники молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край», школьники-олимпиадники, представили свои идеи по развитию экономики замкнутого цикла в российских регионах. 17 августа на второй смене в треке «Олимпиадники» состоялась защита проектов по созданию региональных стратегий перехода к ЭЗЦ. Авторами работ выступили в основном десяти- и одиннадцатиклассники — призеры и победители всероссийских и московских олимпиад по экологии, которые на протяжении всей смены трудились над кейсом от Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

«Ребятам предстояло предложить решения, которые помогут максимально эффективно использовать ресурсы, перерабатывать отходы и возвращать их в производственный цикл, учитывая специфику конкретных регионов — от угледобывающих до аграрных. Мы рады, что школьники предлагают зрелые и практичные идеи, которые можно интегрировать в реальные региональные стратегии. Экономика замкнутого цикла — это будущее, и такие инициативы помогают формировать его уже сегодня», — отметили в пресс-службе РЭО.

Семь команд разрабатывали проекты для разных субъектов Федерации: Калининградской, Московской, Мурманской, Челябинской областей, а также для Бурятии, Кабардино-Балкарии и Камчатки. В своих решениях учащиеся предложили меры по снижению антропогенной нагрузки на природу, открытию «зеленых» рабочих мест, росту инвестиционной привлекательности территорий и получению экономической выгоды от переработки. В числе предложений — создание инфраструктуры для сбора и сортировки мусора, введение стимулирующих мер для перерабатывающего бизнеса, реализация просветительских программ для жителей, а также применение успешных отечественных наработок, таких как безотходная переработка пластика или использование золошлаковых материалов в строительной отрасли.

Победителем была признана команда с проектом для Кабардино-Балкарии под названием «Зеленая Сакля». Участники предложили устанавливать на фермах компактные биогазовые установки для преобразования навоза и растительных остатков в биогаз и высококачественные органические удобрения. Кроме того, они доказали эффективность применения компостирования для улучшения состава почв и гидропонных систем для значительной экономии воды.

Данный кейс-чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который рассчитан до 2035 года и нацелен на сокращение углеродного следа, снятие нормативных препон, нехватки инвестиций и экологической грамотности, а также на выстраивание системного подхода к обращению с отходами в регионах.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая миссия — построение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология» пришел новый — «Экологическое благополучие». В одном из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году стопроцентную сортировку ежегодно образующихся ТКО, сокращение доли захоронения таких отходов до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья и ресурсов.