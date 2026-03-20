РЭО: россияне чаще всего сдают в баки для текстильных отходов джинсы и детскую одежду

Жители городов-миллионников в России чаще всего отправляют на переработку джинсы, брюки, детскую одежду и футболки. В настоящее время в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Перми, а также в Московской и Ленинградской областях установлено уже более 5 тысяч специализированных контейнеров для сбора ненужного текстиля. Организатором этого проекта выступает компания «Лидертекс» при содействии Министерства природных ресурсов и Российского экологического оператора (РЭО), сообщила пресс-служба оператора.

Самыми популярными позициями в таких баках оказались джинсы и брюки — на них приходится от 30% до 35% всего объема принимаемой одежды. Это базовая часть гардероба, присутствующая практически у каждого человека. Несмотря на то, что такие вещи быстро теряют привлекательный внешний вид (появляются потертости или протираются участки между ног), они изготовлены из качественного и ценного сырья — хлопка с добавлением синтетики, что делает их пригодными для переработки.

Вторую строчку рейтинга занимает детская одежда, которая составляет до четверти всего объема текстильных отходов. Часто такие вещи находятся в очень хорошем состоянии, а иногда даже сохраняют заводские бирки — просто дети из них вырастают. Около 20% приходится на футболки, блузы и топы, то есть на трикотажные изделия из тонкого хлопка и синтетики. Их обычно выбрасывают из-за выцветания, появления катышков или застарелых пятен, которые сложно вывести.

Верхняя одежда занимает 10–15% от общего объема и сдается сезонно — весной и осенью. У таких вещей нередко изнашивается фурнитура вроде молний и кнопок, однако сама ткань (полиэстер, драп, плащевка) остается в хорошем состоянии. Оставшийся процент приходятся на сумки, ремни, шторы и постельное белье.

Часть собранных вещей передается в благотворительные организации и центры. Наибольшим спросом там пользуются мужская одежда для помощи бездомным, подростковая одежда для воспитанников детских домов, а также постельные принадлежности и домашний текстиль для приютов и кризисных центров.

«Сдавая вещи, важно помнить: джинсы и футболки пойдут на переработку, а вот пальто или брюки отправятся на благотворительность. Эти вещи станут настоящим спасением для бездомного или подростка. Поэтому мы призываем пользоваться баками для текстиля, а не класть одежду в контейнеры для смешанных отходов, откуда она поедет на гнить на полигон», — сказали в пресс-службе РЭО.

При поддержке Министерства промышленности и торговли компания «Лидертекс» реализует в городе Кинешма Ивановской области проект под названием «Эко-кластер „Зеленая нить“. На церемонии вручения Зеленой премии — 2025 этот проект был признан наиболее значимым и перспективным в своей отрасли. Кластер нацелен на развитие экономики замкнутого цикла и сокращение объемов захоронения текстильных отходов. „Лидертекс“ производит регенерированную пряжу из собранного в контейнерах в городах-миллионниках текстиля, а конечной продукцией становятся перчатки и рабочие рукавицы.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана на основании Указа Президента от 14 января 2019 года. Ее ключевая задача — сформировать в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране реализуется новый нацпроект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по формированию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% объема ежегодно образующихся твердых коммунальных отходов, захоронение не более 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.