РЭО разместил выпуск «зеленых» облигаций для строительства КПО «Новоселки» в Санкт-Петербурге

Российский экологический оператор разместил выпуск «зеленых» облигаций для финансирования строительства комплекса по переработке отходов «Новоселки» в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба компании.

Его мощность составит 600 тысяч тонн в год.

«Выпуск „зеленых“ облигаций обеспечивает целевое использование средств и полную прозрачность процесса реализации проекта с верифицированными экологическими эффектами. Комплекс „Новоселки“ станет одним из ключевых объектов системы обращения с отходами в регионе и обеспечит сортировку и переработку твердых коммунальных отходов (ТКО) по современным экологическим стандартам», — отметили в пресс-службе РЭО.

Размещение состоялось 20 ноября. Весь объем выпуска, составляющий составил 17,2 млрд рублей, выкупил Сбер. Выпуск обеспечен залогом денежных требований. Все средства от размещения зеленого выпуска РЭО направит на предоставление зеленого займа АО «Невский экологический оператор» для реализации проекта.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Дата погашения облигаций — 31 октября 2037 года.