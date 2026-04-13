РЭО проведет в центрах московского долголетия экоуроки для жителей столицы

Российский экологический оператор станет партнером мероприятия «Субботник поколений». Акция запланирована на 18 и 25 апреля в столичных центрах московского долголетия. Участников ждет не только наведение порядка на территориях, но и образовательная программа, которая включает в себя как лекции, так и интерактивные занятия, сообщила пресс-служба РЭО.

В рамках сотрудничества специалисты РЭО проведут цикл лекций 25 апреля. Слушателям объяснят принципы функционирования системы обращения с отходами в нашей стране, развеют распространенные заблуждения о мусоре и продемонстрируют, какие экологичные привычки можно легко внедрить в ежедневную рутину. Кроме того, гости узнают о правильном обращении со вторсырьем и о том, какой путь проходят отходы после того, как их выбрасывают в контейнер.

«Такие инициативы — это не просто субботники, а возможность в понятной и живой форме рассказать людям, как работает отрасль и что каждый может сделать для чистоты вокруг. Мы видим, что интерес к экологической теме растет, и важно поддерживать его через простые и полезные форматы», — отметили в пресс-службе РЭО.

Мероприятие объединит москвичей разных возрастов и состоится одновременно на нескольких локациях. Ознакомиться с графиком и уточнить адреса проведения «Субботника поколений» можно на интернет-портале, лично в любом центре московского долголетия или по номеру телефона: +7 495 870⁠-44⁠-44.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — создание целостной системы управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в стране стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по развитию экономики замкнутого цикла. К 2030 году это предполагает сортировку 100% всех ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения до не более чем 50% таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.