РЭО проведет флагманский субботник акции «Мы за чистоту» в Можайске

Серия субботников «Мы за чистоту» от Федерального агентства по делам молодежи и Движения «Экосистема» стартует 18 апреля и продлится до 3 мая по всей стране. Флагманский субботник в Можайске пройдет при поддержке Российского экологического оператора, сообщает пресс-служба компании.

Центральной площадкой станет территория Братской могилы у Крепостного вала Можайского Кремля — значимое место памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии примут участие волонтеры, экологи, общественные деятели и активисты.

«В этом году мы даем старт неделе субботников в Можайске. Одновременно с этим субботники пройдут и в других регионах страны — от Калининграда до Дальнего Востока. Такая совместная работа очень символична, ведь акция приурочена к Году единства народов России, поэтому мы ожидаем, что к нашей большой команде экодобровольцев присоединятся неравнодушные граждане из всех, даже самых удаленных, уголков страны» — отметил председатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

В рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту» участники благоустроят дворы и общественные пространства, очистят леса, парки и водные объекты от мусора, а также приведут в порядок объекты культурного и исторического наследия.

«Субботники — это не только про уборку, но и про формирование экологической культуры. Такие акции объединяют людей и показывают, что забота о природе начинается с простых действий. Мы поддерживаем инициативы, которые вовлекают жителей в экологическую повестку и делают участие в ней доступным для каждого», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Принять участие в акции могут все желающие: достаточно выбрать мероприятие на платформе ФГАИС «Молодежь России» и зарегистрироваться. Участники смогут получить волонтерские часы и экобаллы.