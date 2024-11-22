РЭО предложил внедрить видеоконтроль за контейнерными площадками

Российский экологический оператор (РЭО), под руководством генерального директора Дениса Буцаева, предложил внедрить видеонаблюдение для контроля за контейнерными площадками, а полученные видеоматериалы направлять в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), рассказал гендиректор на заседании Координационного центра Правительства РФ.

«По поручению заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева, мы усовершенствовали электронную систему учета отходов, добавив функционал видеофиксации контейнерных площадок. Это позволит в реальном времени отслеживать состояние мусорных баков даже в удаленных районах. Благодаря этому, проблемы с переполненностью мусора будут решаться быстрее, улучшится качество услуг по вывозу отходов в многоквартирных домах. Сейчас региональные представители, зарегистрированные во ФГИС УТКО, загружают ссылки на видеопотоки в систему. РЭО также направил запрос в регионы о наличии камер наблюдения возле мест сбора ТКО и возможности передачи видеопотоков в ФГИС УТКО», — отметил Денис Буцаев.

К 18 ноября три региона предоставили экспериментальный доступ к видеопотокам: Нижегородская область (5 камер), Мурманская область (20 камер) и Ленинградская область (3 камеры).

Еще 22 региона сообщили о наличии камер и готовности передавать записи, однако пока не завершили внесение данных. Среди них: Костромская, Рязанская, Сахалинская, Тамбовская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Курская, Магаданская, Московская, Омская, Оренбургская, Пензенская области, Пермский край, Республики Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Крым, Тверская область, Удмуртия, ЯНАО и Санкт-Петербург.

Дополнительно, 15 регионов имеют камеры, но пока не готовы передавать видеопотоки в систему, включая Архангельскую, Волгоградскую, Вологодскую, Ивановскую, Калининградскую области, Камчатский край, Кировскую область, Красноярский край, Курганскую, Псковскую, Саратовскую, Свердловскую области, Ставропольский край, Томскую область и ХМАО.

16 регионов сообщили об отсутствии камер у контейнерных площадок: Амурская область, Еврейская автономная область, Кемеровская область — Кузбасс, Липецкая область, Ненецкий автономный округ, республики Дагестан, Ингушетия, Коми, Саха (Якутия), Татарстан, Смоленская, Тульская, Ульяновская области, Хабаровский край, Чукотский автономный округ и Ярославская область.

Никакой информации от 29 регионов РЭО ещё не получило. Эти регионы включают: Алтайский край, Астраханскую область, Белгородскую, Брянскую, Владимирскую области, Забайкальский край, республики Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Новгородскую, Новосибирскую, Орловскую области, Приморский край, республики Алтай, Бурятия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия — Алания, Тыва, Хакасия, Ростовская, Самарская, Тюменская, Челябинская области, Чеченскую Республику, Чувашскую Республику — Чувашию, Москву и Севастополь.